جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق: مقتل 12 "إرهابيا" بينهم 4 قيادات في الحويجة بكركوك

أعلن جهاز ​مكافحة الإرهاب​ في ​العراق​ "مقتل 12 "إرهابيًّا" بينهم 4 قيادات في الحويجة في ​كركوك​، وتدمير مستودعات أسلحة لإرهابيين في الحويجة في كركوك".

وأفاد بـ"إلقاء القبض على 12 "إرهابيًّا" غرب قضاء الرطبة في ​الأنبار​".