جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق: مقتل 12 "إرهابيا" بينهم 4 قيادات في الحويجة بكركوك

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق "مقتل 12 "إرهابيًّا" بينهم 4 قيادات في الحويجة في كركوك، وتدمير مستودعات أسلحة لإرهابيين في الحويجة في كركوك".
وأفاد بـ"إلقاء القبض على 12 "إرهابيًّا" غرب قضاء الرطبة في الأنبار".
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