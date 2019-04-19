نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الخارجية "رفضها لنتائج تقرير المحقق الأميركي الخاص روبرت مولر" وقولها إن “التقرير لم يتمكن من تقديم أي أدلة على تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية عام 2016".
ويصف تقرير مولر، الذي نشر يوم الخميس، بالتفصيل "اتصالات مكثفة بين حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابية وعملاء روس" كشف التقرير أنهم "سعوا لتغيير كفة الميزان في الانتخابات لصالح ترامب".
وكان وزير العدل الأميركي وليام بار قد أكد أن "تحقيق مولر لم يتوصل إلى دليل بوجود تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا أثناء انتخابات الرئاسة عام 2016"، معتبراً أن "الأدلة التي قدمت ضد ترامب تبين أنها بلا أساس".
ويذكر أن مولر كان مديرا لمكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي"، وأنهى في آذار 22 شهرًا من التحقيقات التي تخللها توجيه الاتهام إلى 34 شخصية روسية وأميركية، بينها ستة من المساعدين المقربين لترامب، باختلاس أموال. وكان قد دعا قادة الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي المحقق للإدلاء بشهادة علنية حول تحقيقه بشأن تدخل روسيا في الانتخابات.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الروسية: نرفض نتائج تقرير المحقق الأميركي روبرت مولر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.