المجلس العسكري الانتقالي السوداني ينفي ما تردد عن رفض استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية

وكالات- نفى الناطق الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق الركن شمس الدين كباشي صحة ما تردد عن رفض السودان استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وقال كباشي ، في بيان صحفي اليوم الخميس 18 أفريل 2019 ، إن "المجلس إذ ينفي هذا الخبر نفيا قاطعا يؤكد عدم وصول أي طائرة قطرية للأراضي السودانية وإن هذا الخبر عار من الصحة تماما".
وكانت قناة "العربية" أفادت نقلا عن مصدر سوداني بأن السلطات السودانية رفضت امس الأربعاء، استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ، وإثر رفض المسؤولين السودانيين استقباله بعد وصوله للخرطوم، غادر الوفد القطري العاصمة السودانية، عائداً للدوحة.
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