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حملة إقالات جديدة تطال مسؤولين كبار في السودان

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أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الجمعة، قرارات بإعفاء عدد من المسئولين من مناصبهم.
وبموجب القرارات التي أصدرها المجلس العسكري، تم إعفاء السفير العبيد أحمد مروح من منصبه

كوكيل لوزارة الإعلام والاتصالات، والمهندس حسب النبي موسى محمد من منصبه كوكيل لوزارة الموارد المائية والكهرباء، والدكتور زين العابدين عباس محمد الفحل من منصب
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الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم.
وقرر البرهان، تكليف عبد الماجد هارون بتسيير مهام وكيل وزارة الإعلام والاتصالات في السودان.
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، أصدر في وقت سابق قرارا بإعفاء وكيل وزارة الخارجية المكلف بأعمال الوزير، بدر الدين عبد الله محمد أحمد من منصبه.
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