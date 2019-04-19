تزايد إقبال المشاركين في الاستفتاء عقب صلاة الجمعة بالكويت

شهدت السفارة المصرية لدى الكويت إقبالًا مكثفاً من قبل الناخبين؛ للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية؛ وذلك في أعقاب انتهاء صلاة الجمعة.

ورصد مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت تزايد أعداد الناخبين أمام مقر السفارة؛ حيث اصطفوا في طوابير طويلة أمام البوابات الإلكترونية التي

تم وضعها بمدخل السفارة، حاملين الأعلام الوطنية.



وحرص عدد كبير من أبناء الجالية على اصطحاب أطفالهم؛ للمشاركة في أجواء الاقتراع الاحتفالية، والتقاط الصور التذكارية أمام مقر السفارة، فيما حرص البعض على التقاط صور تذكارية مع سفير مصر لدى

الكويت طارق القوني.



وكان سفير مصر لدى الكويت طارق القونى، قد افتتح لجنة الاقتراع المخصصة لأبناء الجالية المصرية في الكويت، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم /الجمعة/ بتوقيت الكويت؛ للاستفتاء على التعديلات الدستورية وسط حضور مكثف من الناخبين.



وحرص القوني على أن يكون أول من يدلي بصوته باللجنة، حتى يتفرغ للإشراف على العملية الانتخابية؛ باعتباره رئيس اللجنة المشرفة عليها في الكويت.