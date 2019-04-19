شهدت السفارة المصرية لدى الكويت إقبالًا مكثفاً من قبل الناخبين؛ للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية؛ وذلك في أعقاب انتهاء صلاة الجمعة.
ورصد مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت تزايد أعداد الناخبين أمام مقر السفارة؛ حيث اصطفوا في طوابير طويلة أمام البوابات الإلكترونية التي
وحرص عدد كبير من أبناء الجالية على اصطحاب أطفالهم؛ للمشاركة في أجواء الاقتراع الاحتفالية، والتقاط الصور التذكارية أمام مقر السفارة، فيما حرص البعض على التقاط صور تذكارية مع سفير مصر لدى
وكان سفير مصر لدى الكويت طارق القونى، قد افتتح لجنة الاقتراع المخصصة لأبناء الجالية المصرية في الكويت، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم /الجمعة/ بتوقيت الكويت؛ للاستفتاء على التعديلات الدستورية وسط حضور مكثف من الناخبين.
وحرص القوني على أن يكون أول من يدلي بصوته باللجنة، حتى يتفرغ للإشراف على العملية الانتخابية؛ باعتباره رئيس اللجنة المشرفة عليها في الكويت.
كانت هذه تفاصيل خبر تزايد إقبال المشاركين في الاستفتاء عقب صلاة الجمعة بالكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.