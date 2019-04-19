تيريزا ماي تصف حادث مقتل صحفية في أيرلندا الشمالية "بالمروع"

وصفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الجمعة، مقتل الصحفية ليرا ماكي إثر إطلاق أعيرة نارية في أعمال شغب بأيرلندا الشمالية "بالمروع والأحمق".
وأثنت ماي على الصحفية الشابة البالغة من
وكانت شرطة أيرلندا الشمالية وصفت إطلاق الرصاص على ليرا ماكي الذي وقع في منطقة "كريجان" بلندنديري بأنه "عمل إرهابي".
وتأتي أعمال العنف قبل أيام من إحياء الجمهوريين الذين يعارضون الوجود البريطاني في أيرلندا الشمالية، ذكرى انتفاضة عام 1916 ضد الحكم البريطاني.
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