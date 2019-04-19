وزير خارجية روسيا: استغلال أمريكا للدولار يؤثر سلبًا على الثقة بهذه العملة مستقبلًا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة إن استغلال الولايات المتحدة الأمريكية للدولار سيؤثر سلبا على الثقة بهذه العملة في المستقبل.

وقال لافروف - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) - إن "الولايات المتحدة الأمريكية تسيء لموقع الدولار عالميا، وعلى المدى الطويل سيؤثر ذلك على مصداقية العملة الأمريكية"، مضيفا أن "الظروف التي تشكلت الآن في الأسواق العالمية نتيجة الموقف الأمريكي

تدل على ذلك، حيث يتم احتساب خسائر بمئات المليارات من الدولارات".وانتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - العام الماضي - سياسة العقوبات أحادية الجانب، التي تتبعها واشنطن والحروب التجارية، وأكد أن روسيا تتجه نحو الاستغناء عن الدولار في تعاملاتها التجارية الخارجية، لكن ذلك لن يحدث على حساب مصالحها.وخفضت روسيا - العام الماضي - استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية بواقع 36 مليار دولار، لتصل في يناير الماضي إلى 13.18 مليار دولار فقط، بعدما تخطت حيازتها في ديسمبر 2017 حاجز الـ100 مليار دولار.وفي الوقت نفسه، عملت روسيا على زيادة حيازاتها من الذهب، والذي بلغت قيمة احتياطاته مطلع الشهر الجاري نحو 90 مليار دولار، واحتياطات المعدن النفيس هي جزء من احتياطات روسيا الأجنبية التي بلغت في أول أبريل الجاري قرابة 488 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي الروسي.