الخارجية الروسية: تقرير مولر حول الانتخابات الأمريكية لم يلفت انتباه موسكو

أعلن مدير دائرة شمال أمريكا بوزارة الخارجية الروسية جيورجي بوريسينكو، اليوم الجمعة، أن تقرير المدعي الأمريكي الخاص، روبرت مولر، بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، "لا يضم شيئا قد يثير انتباها لدى موسكو".

وقال بوريسينكو - في تعليقه على التقرير، وفقا

لما نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إنه "لا يوجد شيء يجلب انتباهنا، إنه يؤكد بالفعل غياب أي أدلة على تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية.. لا يوجد هناك ولو دليل واحد".وكان وزير العدل الأميركي بيل بار قد أعلن، أمس الخميس أن تقرير مولر عن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة 2016 أظهر أن الرئيس دونالد ترامب وحملته الانتخابية لم يتعاونوا مع الروس، مضيفا أن تقرير المحقق الخاص يقول إن تحقيقه لم يثبت أن أعضاء حملة ترمب تآمروا أو نسقوا مع الحكومة الروسية في تدخلاتها في الانتخابات الأمريكية.