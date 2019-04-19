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ترامب يزور اليابان 25 مايو المقبل

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 قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيد سوجا، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقوم بزيارة رسمية إلى اليابان في الفترة من 25 وحتى 28 مايو المقبل.
 أضاف سوجا - في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة، وأوردته

شبكة (إن.إتش.كيه.) اليابانية - أنه من المقرر أن يلتقي ترامب، خلال الزيارة، إمبراطور اليابان أكيهيتو وقرينته، إلى جانب الاجتماع مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.
 جاء قرار دعوة ترامب لزيارة
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طوكيو بناءً على اقتراح من أعضاء الحكومة اليابانية.
 يذكر أن شينزو آبي من المقرر أن يلتقي ترامب في البيت الأبيض في 27 أبريل الجاري، كما أنه من المتوقع أن يسافر ترامب إلى اليابان أيضًا في يونيو المقبل للمشاركة في قمة العشرين التي ستعقد هذا العام في مدينة (أوساكا) اليابانية.
 
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