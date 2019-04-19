وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي التعاون الثنائي

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أوجه التعاون بين البلدين، وعددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك، منها مكافحة التطرف وحل النزاع في اليمن وتعزيز استقرار وأمن المنطقة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد - خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الجمعة أن بلاده والولايات المتحدة تربطهما علاقة

صداقة تقوم على أسس من القيم المشتركة والتطلع نحو بناء مستقبل يسوده المزيد من الاندماج والسلم بين مجتمعات المنطقة.وأعرب عن ترحيب بلاده بالتعاون المستمر مع الولايات المتحدة في اليمن لمجابهة الحوثيين المدعومين من إيران وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية الذي شن العديد من الهجمات على المواطنينوالمصالح الأمريكية، مؤكدا دعم الإمارات للمبعوث الأممي لليمن مارتن جريفيث، مشددا على الحاجة للتوصل لحل سياسي للنزاع.وأشار إلى أن اتفاق إعادة نشر القوات في الحديدة "خطوة بناءة"، مؤكدا التزام بلاده بضمان وصول المساعدات الإنسانية لليمنيين.وأطلع وزير الخارجية الإماراتي، مستشار الأمن القومي الأمريكي، على آخر المستجدات بشأن الإجراءات التي تقوم بها الإمارات في سبيل الالتزام بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وتطبيقها، بالإضافة إلى المبادرات التي تقوم بها الإمارات بالاشتراك مع أطراف أخرى لإيقاف التمويل عن الجماعات الإرهابية.