بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أوجه التعاون بين البلدين، وعددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك، منها مكافحة التطرف وحل النزاع في اليمن وتعزيز استقرار وأمن المنطقة.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد - خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الجمعة أن بلاده والولايات المتحدة تربطهما علاقة
وأعرب عن ترحيب بلاده بالتعاون المستمر مع الولايات المتحدة في اليمن لمجابهة الحوثيين المدعومين من إيران وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية الذي شن العديد من الهجمات على المواطنين
وأشار إلى أن اتفاق إعادة نشر القوات في الحديدة "خطوة بناءة"، مؤكدا التزام بلاده بضمان وصول المساعدات الإنسانية لليمنيين.
وأطلع وزير الخارجية الإماراتي، مستشار الأمن القومي الأمريكي، على آخر المستجدات بشأن الإجراءات التي تقوم بها الإمارات في سبيل الالتزام بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وتطبيقها، بالإضافة إلى المبادرات التي تقوم بها الإمارات بالاشتراك مع أطراف أخرى لإيقاف التمويل عن الجماعات الإرهابية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي التعاون الثنائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.