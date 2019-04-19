مقتل 13 شخصاً بانهيار جدار كنيسة في جنوب أفريقيا

أعلنت وكالة الأنباء المحلية بجنوب أفريقيا "إيه إن إي" اليوم الجمعة، وفاة 13 شخصاً على الأقل إثر انهيار جزئي لكنيسة هناك أثناء إقامة صلوات بها.
وأضافت الوكالة المحلية أن هناك أيضاً 16 مصاباً إثر هذا الحادث بالكنيسة الواقعة في محافظة "كوازولو ناتال" جنوبي البلاد.
وبحسب تغريده للشرطة في جنوب أفريقيا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد انهار جدار في الكنيسة.
وأضافت الشرطة أن الحادث وقع، مساء أمس الخميس، أثناء إقامة صلوات بالكنيسة، كان يتم الاستعداد بها لعيد القيامة.
ولا تزال التحقيقات جارية للكشف عن سبب الانهيار.
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