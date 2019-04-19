كاليفورنيا تكسب معركة قضائية ضد إدارة ترامب بشأن الهجرة

ربحت ولاية كاليفورنيا معركة قضائية جديدة ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع تأكيد محكمة استئناف وضعها كولاية "ملاذ" يكون موظفوها غير ملزمين التعاون مع السلطات الفدرالية بشأن الهجرة.

وقرر ثلاثة قضاة في محكمة استئناف في سان فرانسيسكو بالإجماع الإبقاء على قانون يحد من التعاون بين شرطة كاليفورنيا وسلطات الهجرة الفدرالية.

واعترف القاضي ميلان سميث بأن هذا القانون من شأنه أن "يعرقل جهود الحكومة لفرض احترام قوانين الهجرة". وقال إنه يذكر "في الوقت نفسه" تملك هذا الحق.

وفي الواقع، ينص التعديل العاشر لدستور الولايات المتحدة على أن الصلاحيات، التي لا تمنح بشكل واضح إلى الحكومة الفدرالية، تعود في نهاية الأمر إلى الولايات.

وكانت محكمة في منطقة ساكرامنتو أصدرت في يوليو 2018 قراراً مماثلاً، لكن إدارة ترامب استأنفت الحكم.

Advertisements

وتخوض كاليفورنيا الولاية الأغنى، والتي تضم أكبر عدد من السكان، يشكل الناطقون بالإسبانية أكبر كتلة منهم وتعد معقلًا للديموقراطيين، مواجهة قضائية وسياسية مع الحكومة الفدرالية وخصوصاً حول الهجرة والبيئة.

اقرأ أيضاً... كاليفورنيا تسحب معظم الحرس الوطني من حدود المكسيك في تحد لترامب

وكان ترامب صرح، مؤخراً، بأنه ينوي نقل مهاجرين سريين أوقفوا على الحدود إلى مدن تشكل ملاذات لهم ويهيمن عليها الديموقراطيون عادة، مشيراً إلى أنه يريد بذلك إرضاء خصومه السياسيين.

وترفض ما يطلق عليه "المدن الملاذات"، مثل سان فرانسيسكو أو شيكاغو، شن حملات لتوقيف المهاجرين، الذين يقيمون بطرق غير مشروعة في البلاد، وتحد من تعاونها مع موظفي سلطات الهجرة الفدرالية.

وكتب الرئيس الأميركي، في تغريدة على "تويتر"، "نظراً لمعرفتنا بأن الديموقراطيين متحفظون جداً على تغيير قوانينا الخطيرة جداً في مجال الهجرة، نفكر في الواقع بجدية كبيرة كما ذكر (في وسائل الإعلام)، في وضع هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين في مدن ملاذات".