الاتحاد الأوروبي ينتقد سياسة ألمانيا في مجال حماية المناخ

انتقد رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر سياسة ألمانيا في مجال حماية المناخ.

وقال يونكر، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الجمعة، "أتعجب من عدم تطبيق ألمانيا على نحو كافٍ لأهداف حماية المناخ المتفق عليها"، مخففاً في المقابل من حدة انتقاده بالإشارة إلى تشكيل الحكومة الألمانية للجنة وزارية مختصة بشؤون حماية المناخ.

وأضاف يونكر: "أعتقد أن ألمانيا ستسعى بجد إلى الاقتراب لتحقيق أهداف (حماية المناخ) بسرعة مناسبة".

كانت الحكومة الألمانية تعتزم خفض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بحلول عام 2020 بنسبة 40% على الأقل مقارنة بعام 1990، إلا أن تحقيق هذا الهدف يُعتبر غير ممكن حالياً.

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وهناك أهداف خفض أخرى تسعى الحكومة الألمانية لتحقيقها، والتي تصل إلى 55% على الأقل بحلول عام 2030 ومن 80% إلى 95% بحلول عام 2050.

وأبدى يونكر تحفظاً في التعليق على مراعاة محتملة من جانب الحكومة الألمانية لقطاع صناعة السيارات، فيما يتعلق بإجراءات حماية المناخ.

وقال: "أنا لست من أنصار هذه الحملة المناهضة للسيارات على الإطلاق، لكننا بحاجة إلى تغيير في سياسة النقل. ويتعين علينا الاعتماد على وسائل نقل أخرى بصورة أكبر من الاعتماد على السيارات"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه لا يريد تجاهل قضية فرص العمل المرتبطة بقطاع السيارات.