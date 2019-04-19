السودان: إعفاء وكيل وزارة الخارجية بعد نفيه خبر “العربية”

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أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، الخميس، قراراً بإعفاء السفير بدر الدين عبد الله محمد أحمد من منصبه وكيلاً لوزارة الخارجية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي أن وزارة الخارجية أصدرت بيانا صحفياً عن الإعداد لزيارة وفد قطري إلى البلاد دون علم المجلس العسكري الانتقالي، خاصة وأن البيان قد استند على تقارير صحفية تضاربت فيها المعلومات عن عزم وفد قطري زيارة السودان.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية لم تأخذ رأي المجلس كما لم يعبر البيان عن الموقف الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي.

ومنذ تولي البرهان رئاسة المجلس الانتقالي، أقال عددا من المسؤولين المحسوبين على نظام الرئيس السابق عمر البشير.

وشغل عبدالله، منصب القائم بأعمال وزير الخارجية في السودان، بعد إقالة وزير الخارجية السابق الدرديري الدخيري.

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على الأرض، وبعد أكثر من أسبوع على خلع الرئيس البشير من السلطة، لا تزال الاعتصامات الجماهيرية متواصلة أمام قيادة الجيش لمزيد من الضغط على المجلس الانتقالي العسكري بهدف تحقيق مطالب القوى السياسية التي تصدرت الحراك الجماهيري منذ التاسع عشر من ديسمبر.

وتطالب قوى الحرية والتغيير بتشكيل مجلس رئاسي مدني مع تمثيل نسبي للجيش.

المصدر: – قناة العربية