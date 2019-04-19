ليبيا.. الجيش يتقدم جنوب طرابلس ويقبض على مسلحين بغريان

أفادت مصادر العربية، اليوم الجمعة، بأن الجيش الليبي ألقى القبض بغريان على مجموعة مسلحة أطلقت النار على دوريات أمنية.

وأضافت المصادر أن المجموعة حاولت زعزعة الاستقرار في المدينة لتشتيت الانتباه عن عملية طرابلس.

كما أكدت أن الوضع الأمني في غريان تحت سيطرة الجيش الليبي بعد القبض على المجموعة المسلحة، مشيرة إلى أن الجيش الليبي يحقق تقدما كبيرا خاصة في خلة الفرجان وصلاح الدين جنوب طرابلس.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، قد أكد الخميس للعربية، أن الجيش حقق تقدما جيدا في طرابلس خصوصا من الجهة الشرقية، مشيرا إلى أن هنالك مجموعات مسلحة قدمت من تشاد تشارك الوفاق في معركة طرابلس، وقد شنت هجوماً على قاعدة تمنهنت. وأشار إلى أن “القتال في طرابلس مستمر لحين القضاء على التنظيمات الإرهابية”، كاشفاً أن “القبائل التحمت مع القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب”.

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إلى ذلك، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة (الداعمة للجيش الليبي) حاتم العريبي في تصريحات صحفية إن المجموعة المسلحة التي هاجمت مطار تمنهنت سرقت خلال الهجوم عددا من السيارات غير المسلحة، كانت الحكومة المؤقتة قدمتها لمنفذ تمنهنت الجوي الدولي لتمكين الشرطة من حماية المطار كمرفق مدني وحيد يقدم خدماته لسكان الجنوب.

المصدر: – العربية.نت