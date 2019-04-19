مقتل امرأة في إيرلندا الشمالية بحادث يشتبه بأنه إرهابي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 أبريل 2019 01:11 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 أبريل 2019 01:11 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

قالت الشرطة البريطانية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، إن امرأة لقيت حتفها “في حادث إرهابي” بإحدى ضواحي مدينة لندنديري بأيرلندا الشمالية.

وصرح مسؤول الشرطة مارك هاميلتون: “يؤسفني أن أؤكد أنه عقب طلقات تم إطلاقها الليلة في كريجان، قتلت امرأة تبلغ من العمر 29 عاما”.

وأردف: “نتعامل مع هذا على أنه حادث إرهابي وفتحنا تحقيقا في جريمة القتل”.

Advertisements

المصدر: العربية.نت