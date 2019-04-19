احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
قالت الشرطة البريطانية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، إن امرأة لقيت حتفها “في حادث إرهابي” بإحدى ضواحي مدينة لندنديري بأيرلندا الشمالية.
وصرح مسؤول الشرطة مارك هاميلتون: “يؤسفني أن أؤكد أنه عقب طلقات تم إطلاقها الليلة في كريجان، قتلت امرأة تبلغ من العمر 29 عاما”.
وأردف: “نتعامل مع هذا على أنه حادث إرهابي وفتحنا تحقيقا في جريمة القتل”.
المصدر: العربية.نت
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل امرأة في إيرلندا الشمالية بحادث يشتبه بأنه إرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.