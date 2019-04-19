كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فيسبوك" يستعد لإضافة تقنية تنافس بها آبل وأمازون وجوجل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبذل شركة "فيسبوك" جهودا مكثفة لتطوير مساعد صوتي جديد، فيما قالت تقارير صحفية إن مستخدمي عملاق التواصل الاجتماعي "لم يطلبوا هذه التقنية".

وبهذه الخطوة، تحاول الشركة منافسة المساعدات الرقمية الأخرى التي تحظى بشعبية كبيرة، مثل "أليكسا" التابعة لـ"أمازون"، و"سيري" الخاصة بـ"آبل"، و"أسيستنت" التي تملكها "جوجل".

ومن أجل تطوير مساعد رقمي ذكي، تسعى "فيسبوك" إلى إدخال إمكانية استخدام مكبر الصوت للوصول إلى شبكتها الاجتماعية وخدمة التراسل الفوري التابعة لها "ماسنجر".

Advertisements

وذكرت شبكة "CNBC" الأمريكية، أن فريق "فيسبوك" الذي يعمل على التقنية، يتواصل مع موردي مكبرات الصوت الذكية.

يذكر أنه في عام 2015، أصدرت "فيسبوك" مساعدا لمنظمة العفو الدولية لتطبيق ماسنجر الخاص به، وكان من المفترض أن يساعد المستخدمين في تقديم اقتراحات ذكية، لكن المشروع اعتمد بشدة على مساعدة البشر ولم يكتسب أي اهتمام. مما جعل "فيسبوك" توقف المشروع العام الماضي.

وبدأت الشركة في نوفمبر بيع جهاز دردشة الفيديو، والذي يتيح للمستخدمين إجراء مكالمات الفيديو باستخدام تطبيق ماسنجر. حيث يمكن للمستخدمين قول "Hey Portal" لمبادرة أوامر بسيطة للغاية، ولكن الجهاز مزود أيضا بمساعد "أليكسا" التابع لأمازون للتعامل مع المهام الأكثر تعقيدا.