كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الاقتصاد السوري: منتدى يالطا محطة مفصلية في مسيرة إعادة إعمار سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري الدكتور محمد سامر الخليل، إن منتدى يالطا محطة مفصلية في مسيرة إعادة إعمار سوريا ومواجهة العقوبات.

وأضاف الخليل لـ "سبوتنيك" ،تعتبر هذه المشاركة الاقتصادية التي تربط سوريا وجمهورية القرم مشاركة هامة ، وبدأت العلاقات من خلال الحوارات والنقاشات واللقاءات والاجتماعات التي جرت على هامش المنتدى في الدورة السابقة.

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وأكد الوزير إلى أنه من "خلال تبادل الآراء حول القضايا التي تحقق التعاون في مجالات مختلفة، وكان الاختيار الأساسي في المرحلة الأولى للجانب الاقتصادي والتجاري والسياحي، وأيضا فيما يتعلق في بعض القضايا في مجال الصحة، وجانب النقل كان ضرورياً لتقديم الخدمات اللوجستية لإتمام الجوانب الأخرى السابقة".