كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مزاعم صادمة تتسبب فى إقالة البشير (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زعم الصحفي السوداني، عثمان ميرغني، أمس الخميس، تفاصيل وصفها بـ"الخطيرة"، دفعت قادة الجيش السوداني لخلع الرئيس السابق عمر البشير.

وعلى حد زعمه، قال ميرغني، أمام تجمع للمتظاهرين، إن قادة المجلس العسكري أخبروه، أن البشير قبل صدور قرار عزله بيوم، قال لهم بالحرف الواحد": "طبعا كلكم تعلمون أننا نتبع المذهب المالكي، وهذا المذهب يتيح للرئيس أن يقتل 30% من شعبه، بل وهناك من هم أكثر تشددا يقولون 50%".

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وأضاف الصحفي السوداني، نقلا عن مصادر من المجلس العسكري، أن البشير اختتم حديثه لهم بقوله: "قدامكم 48 ساعة ما عايز أي زول (شخص) قدام القيادة، حتى لو كان ثلث الشعب".

وتابع أن "قادة المجلس العسكري قرروا في تلك اللحظة أنه يجب أن يسقط فعلا".