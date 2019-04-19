كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تعزز وجودها العسكري في بولندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السفيرة الأمريكية في وارسو جورجيت موسباخر، اليوم الجمعة، أن واشنطن ستعزز وجودها العسكري في بولندا.

وقالت موسباخر، في مقابلة مع مجلة "بولسكا": "يمكنني القول إنه سيكون هناك المزيد من القوات الأمريكية في بولندا"، مشيرة إلى مفاوضات تجري حاليا لتعزيز وجود القوات الأمريكية في بولندا.

ويوجد الجنود الأمريكيون في بولندا كجزء من مجموعة الكتيبة المتعددة الجنسيات التابعة لحلف الناتو، وكجزء من الوحدات المدرعة الأمريكية.

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واقترحت بولندا على الولايات المتحدة، في وقت سابق، استضافة فرقة أمريكية مدرعة على أساس دائم والتكفل بكل نفقاتها، وهي حوالي 2.4 مليار دولار. وتم طرح الاقتراح على المستوى الثنائي خارج إطار الناتو، واقترح الرئيس البولندي أندريه دودا، تسمية هذه القاعدة باسم "فورت ترامب".

وكان عضو لجنة مجلس الاتحاد الروسي لشؤون الدفاع والأمن فرانس كلينتسفيتش، أكد في مقابلة سابقة مع وكالة "سبوتنيك" أن روسيا ستعيد توجيه وسائل دفاعها، للتصدي للتهديد الجديد إذا تم إنشاء القاعدة العسكرية الأمريكية في بولندا.