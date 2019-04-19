كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن سبب إقالة وكيل وزارة الإعلام السودانى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعفى المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وكيل وزارة الخارجية في البلاد على خلفية بيان حول زيارة لوفد قطري إلى الخرطوم.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) اليوم، أن رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبد الرحمن أصدر قراراً أقال بموجبه السفير بدرالدين عبدالله محمد أحمد من منصب وكيل وزارة الخارجية.

ونقلت الوكالة عن الناطق الرسمي بإسم المجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي رده على الصحافيين بأن عبدالله أحمد تم إعفائه لأن "وزارة الخارجية أصدرت بياناً صحفياً عن الإعداد لزيارة وفد قطري إلى البلاد من دون التشاور مع المجلس ودون علمه (..) خاصة وإنه استند إلى تقارير صحفية تضاربت فيها المعلومات عن عزم وفد قطري زيارة السودان".

وأشار إلى أن "وزارة الخارجية لم تأخذ رأي المجلس في هذا الموضوع كما لم يعبر البيان عن الموقف الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي".