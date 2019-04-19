بعد إضراب الأساتذة لـ7 أسابيع .. هجرة جماعية للتلاميذ إلى الضيعات الفلاحية

شهدت منطقة إنركي، التابعة لإقليم أزيلال، هجرة جماعية لعدد كبير من تلاميذ، الذي فضلوا ترك الأقسام الدراسية، والتوجه إلى العمل في الضيعات الفلاحية بمدينة أكادير.

وحسب المعطيات التي حصل عليها “اليو24” من مصادر موثوقة، جاء قرار التلاميذ بسبب توقف االدراسة في المؤسسات التعليمية، بعد استمرار إضراب الأساتذة المتعاقدين، للأسبوع السابع على التوالي.

وقال التلميذ يوسف مصطفى، في حديث مع “اليوم24″، إنه ورفقة أكثر من 35 تلميذ بجماعة إنركي، قرروا الهجرة للعمل بأكادير في إحدى الضيعات الفلاحية المختصة في إنتاج الطماطم.

وقال التلميذ الذي يدرس في السنة أولى باكالوريا بثانوية الحسن الأول بتاكلفة، في حديثه مع الموقع :”نحن نضيع في هذا الوطن”، حيث أشار أن مؤسسته وباقي المدارس تعرف شللا تاما بسبب استمرار الإضراب، ما جعلهم يهاجرون لأكادير للعمل في جني الطماطم.

وأكد المتحدث ذاته، أنه طوال الأسابيع الماضية وهم ينتظرون عودة الأمور بالمؤسسات التعليمية إلى طبيعتها، لكنهم سئموا الانتظار ما دفعهم للبحث عن عمل خارج المنطقة، في ظل وضع اقتصادي صعب أيضا تعيشه عائلاتهم.