شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة البريطانية: مقتل امرأة في أحداث شغب بأيرلندا الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت الشرطة في إقليم أيرلندا الشمالية الخاضع للحكم البريطاني اليوم، مقتل امرأة بالرصاص خلال أحداث شغب في مدينة لندنديري.

وقال مساعد قائد الشرطة مارك هاميلتون: “نتعامل مع هذا الحادث على أنه إرهابي، وقد فتحنا تحقيقًا بالجريمة”.

وبثت وسائل إعلام محلية صورًا تظهر احتراق سيارتين، وأخرى يبدو فيها ملثمون يلقون قنابل حارقة وألعاب نارية على مركبات الشرطة. ولم تعرف هوية المرأة على الفور أو من أطلق النار عليها.