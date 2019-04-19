شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن شركات طيران تجري اختبارات على محركات الطائرة بوينج 373 ماكس والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:59 مساءً, 19 أبريل 2019 م
المناطق - وكالات
أجرت ثلاث شركات طيران، عمليات مراجعة لطائراتها طراز بوينج 737 ماكس، التي تم حظر طيرانها، تتعلق بمشكلة يمكن أن تؤدي إلى تحطم بعض أجزاء المحركات.
وأفادت مصادر إعلامية، أن احتمالات تكثف الكربون على فوهات نفث الوقود دفعت شركة “سي.إف.إم” التي تتولى تصنيع هذه المكونات إلى توصية بعض شركات الطيران بفحص هذه الفوهات مع احتمال تغيرها في الطائرات بوينج 737 ماكس. وتأثرت بهذه المشكلة شركتا طيران “أمريكان إيرلاينز جروب” و “ساوث ويست إيرلاينز” الأمريكيتان، وشركة “ويست جيت إيرلاينز” الكندية. وتم حظر طيران هذا الطراز من الطائرات قبل أكثر من شهر على خلفية تحطم طائرتين منه، مما أودى بحياة 346 شخصًا.
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