المصريون في الخارج.. إقبال كبير على التصويت في استفتاء التعديلات الدستورية

توافد المصريون في الدول العربية، الجمعة، على لجان الاقتراع بالسفارات والقنصليات المصرية، للتصويت على التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب المصري، وتستمر عملية الاقتراع حتى 21 أبريل/نيسان الجاري.

وأقبل المصريون في دولة الإمارات العربية المتحدة على مقار لجان الاقتراع، للمشاركة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مصطفين في طوابير أمام مقر السفارة المصرية.

وحرص المصريون في دبي على الحضور أمام مقر لجان الاقتراع باكراً، للإدلاء بأصواتهم في استفتاء التعديلات الدستورية، التي أقرها مجلس النواب المصري، بعد تأييد 531 نائبا ورفض 22 آخرين، وامتناع نائب واحد، من أصل 554 نائبا مصريا.





وشهد مقر السفارة المصرية بالكويت، إقبالا واسعا من قبل الناخبين المصريين، للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وتفقد السفير المصري بالكويت طارق القوني، لجان الاقتراع، لضمان سير عملية الاستفتاء. وكان قد أعلن القوني في مؤتمر صحفي، الاستعدادات النهائية الخاصة بالعملية التي تهدف لمعرفة رأي المصريين في التعديلات الدستورية، كاشفاً عن جملة ترتيبات لتسهيل عملية نقل الناخبين المصريين من وإلى مقار الاقتراع.





وفي المملكة العربية السعودية، اصطف المصريون في طوابير أمام لجان الاقتراع، رافعين الأعلام المصرية في اليوم الأول للتصويت على التعديلات الدستورية.

وحرصت المرأة المصرية، بالسعودية، على المشاركة في عملية التصويت على الاستفتاء، والحضور أمام السفارة المصرية في الساعات الأولى من عملية التصويت.





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كما توجهت الجالية المصرية بالبحرين إلى مقار لجان الاقتراع المنعقدة بالسفارة والقنصليات المصرية هناك، للإدلاء بأصواتهم في أول أيام الاستفتاء.

كما حرص المصريون في الأردن على المشاركة في عملية التصويت، رافعين الأعلام المصرية أمام لجان الاستفتاء بمقر البعثة الدبلوماسية المصرية.





وانطلقت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الجمعة، بمقار البعثات الدبلوماسية والقنصليات المصرية في الخارج، على مدار 3 أيام متتالية، في 140 مقرا انتخابيا في 124 دولة.

وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أنه تم التنسيق بشكل كامل بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات والسفارات المصرية بالخارج؛ لتسهيل إجراءات الاستفتاء على المقيمين بمختلف دول العالم، موضحة أنه تم تذليل كافة العقبات أمام الناخبين؛ حيث تم التعامل بشكل فوري مع جميع الملاحظات التي تقدمت بها الجاليات المصرية حول عملية الاقتراع، والتي قد تؤثر على سير عملية الاستفتاء بشكل سلبي.





وخضعت التعديلات الدستورية لنقاش دام أكثر من شهرين بمجلس النواب، قبل الاستقرار على صيغتها النهائية، وإحالتها للتصويت في جلسة عامة بالمجلس.

وجاءت المذكرة النهائية للتعديلات التي أقرتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، حيث شملت 21 مادة، منها ما تم تعديله ومواد أخرى مستحدثة.

ووافقت اللجنة على تعديل المادة 140 والمادة 241 مكرر الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات، وحق الرئيس الحالي في الترشح لمدة تالية، بعد انقضاء مدته الحالية.



وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، الفترة من 19 حتى 21 أبريل/نيسان لتصويت المقيمين خارج مصر على التعديلات الدستورية، التي أقرها مجلس النواب، والفترة من 20 حتى 22 من الشهر نفسه داخل البلاد.



