شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: قادة الاحتجاجات سيعلنون تشكيل مجلس سيادي مدني للحكم الأحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرطوم) أفاد قادة الحركة الاحتجاجية في السودان أنهم سيعلنون الأحد عن تشكيل «مجلس سيادي مدني» يحل محل المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير الأسبوع الماضي. أفاد قادة الحركة الاحتجاجية في السودان أنهم سيعلنون الأحد عن تشكيل «مجلس سيادي مدني» يحل محل المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير الأسبوع الماضي. وقال بيان صادر عن «تجمّع المهنيين السودانيين» السبت أنه سيتم الإعلان عن «الأسماء المختارة لتولي المجلس السيادي المدني الذي سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة» خلال مؤتمر صحفي سيعقد عند الساعة 19,00 (17,00 ت غ) الأحد.



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