شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سعاد المصرى تدعو للمشاركة فى الاستفتاء: خطوة لاستكمال مسيرة الإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت النائبة سعاد المصرى عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، الشعب المصرى بالمشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكده أنها خطوه حاسمة فى تاريخ مصر واستكمال لمسيرة الإصلاح الاقتصادى.

وناشدت النائبة فى بيان لها اليوم، المصريين بعدم تصديق شائعات الإخوان أو اختزال التعديلات فى مادة واحدة أو إنها موجهة لشخص بعينه، قائلة: "علينا أن نتحدى العالم ونتجاهل قنوات التضليل وأصحاب الأجندات والمشاركة بقوة فى الاستفتاء، وأن الشعب هو صاحب رسالة وله مواقف مشرفة بالوقوف مع بلاده وتخطي الأزمات".

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وأوضحت النائبة أن المرأة المصرية أثبتت عن جدارة في كل المواقف أنها تضع أمامها مصلحة الوطن أولا وتعودنا منها على الصمود والتضحية، متابعة: الخيانة هى أن نترك الوطن وقت احتياجه لنا فهناك واجب وطنى يجب أن يشارك فيه الجميع ويتحدى أعداء الوطن، مؤكدة أن الاستفتاء على التعديلات سيشهد نسبة مشاركة غير عادية وهذا هو الشعب المصرى.