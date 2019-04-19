متحدث المعارضة القطرية يتوعد "تميم": "عيال حمد" خارج منظومة الحكم قريبًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توعد خالد الهيل، المتحدث باسم المعارضة القطرية، النظام القطرى وتنظيم الحمدين بالسقوط، والخروج من منظومة الحكم القطرية قريبًا. وأكد المتحدث باسم المعارضة القطرية، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، أن النظام القطرى أصبح منبوذًا بين جيرانه العرب بسبب تصرفاته العدائية وتآمره على المنطقة. وتابع خالد الهيل: "بإْذن الله قريبا تميم والحمدين وعيال حمد خليفة خارج منظومة الحكم في قطر وستعود قطر للحضن العرب".

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