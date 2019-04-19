مصراوي - القاهرة - أ ش أ: تعدد نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي، حيث قام بزيارة للسنغال، وعقد اجتماعات لمتابعة برنامج تطوير قطاع الأعمال العام، ومشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع التأمين الصحي، وتفقد اجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، وشهد المرحلة النهائية لأعمال كوبري "تحيا مصر"، وأجرى اتصالا هاتفيا برئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، وتلقى اتصالا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، واستقبل المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، ووزير...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نشاط السيسي في أسبوع: حضور "تفتيش حرب".. واستقبال حفتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.