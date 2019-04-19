بدء تصويت المصريين على التعديلات الدستورية في السفارة المصرية بالنمسا

اليوم الجديد
بدأت صباح اليوم الجمعة، عملية تصويت المواطنين المصريين المقيمين في النمسا، وذلك بمقر السفارة المصرية في فيينا، في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة، ويستمر التصويت ثلاثة أيام من التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء.
ومن المتوقع أن تشهد عملية التصويت كثافة خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث يحضر أبناء الجالية المصرية إلى مقر السفارة من مختلف المحافظات النمساوية.
وكانت السفارة المصرية قد أصدرت بيانا حثت فيه أبناء الجالية المصرية على المشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية.
يذكر أن سفير مصر في النمسا...
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