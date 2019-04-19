اليوم الجديد
أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة، غرفة عمليات، لمتابعة عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة خلال عملية التصويت.
وخصصت الوزارة الأرقام التالية لغرفة العمليات: "01289850655 – 01017071810 –01159476593"، وأيضا البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، للتواصل مع المصريين بالخارج، وللتعرف على كل ما يواجههم من مشكلات بهدف التعامل معها والتدخل لحلها من خلال الاتصال وإحاطة...
كانت هذه تفاصيل خبر «الهجرة» تطلق غرفة عمليات لمتابعة التصويت على التعديلات الدستورية بالخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.