«الهجرة» تطلق غرفة عمليات لمتابعة التصويت على التعديلات الدستورية بالخارج

اليوم الجديد

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة، غرفة عمليات، لمتابعة عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين بالخارج، وتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة خلال عملية التصويت.

وخصصت الوزارة الأرقام التالية لغرفة العمليات: "01289850655 – 01017071810 –01159476593"، وأيضا البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، للتواصل مع المصريين بالخارج، وللتعرف على كل ما يواجههم من مشكلات بهدف التعامل معها والتدخل لحلها من خلال الاتصال وإحاطة...