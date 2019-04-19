المصريون في السودان يبدأون التصويت في الاستفتاء على العديلات الدستورية

اليوم الجديد
بدأت عملية تصويت أبناء الجالية المصرية بالسودان في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والذي يستمر 3 أيام، حيث فتحت سفارة مصر بالخرطوم أبوابها في الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، (بالتوقيت المحلي) لاستقبال الناخبين.
وتستمر عملية الاستفتاء اليوم في اللجنة الفرعية بالسفارة المصرية حتى الساعة التاسعة مساء، وتجري تحت إشراف البعثة الدبلوماسية بالخرطوم .
وقال سفير مصر لدى السودان حسام عيسى - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن السفارة المصرية كانت قد انتهت من كافة الاستعدادات الفنية واللوجيستية لاستقبال...
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