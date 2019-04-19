برلماني ألماني يقترح تعليم اللاجئين السوريين في شبه جزيرة القرم 

أكّد النائبعن حزب "البديل من أجل ​ألمانيا​" اليميني المتطرف، فالديمار جيردت على هامش منتدى يالطا الاقتصادي الدولي، والذي يشارك فيه وفداً ​سوريا​ً، " أنني أريد أن التقى مع الوفد السوري، لبحث معه قضية تعليم ​اللاجئين​ السوريين الموجودين في أراضينا الألمانية حتى نتمكن من تعليمهم في شبه جزيرة ​القرم​، وإعدادهم للعودة إلى ديارهم سوريا".

وأشار النائب إلى أن "العديد من اللاجئين يريدون الحصول على شهادات لتأمين مستقبلهم"، مؤكداً أنه "يجب حل قضية تعليمهم في شبه جزيرة القرم، لان التعليم هناك أقل تكلفة وجيد، وهذه رسالة إنسانية جيدة جدًا".

ويعتبر منتدى يالطا الاقتصادي الدولي، حدثًا دوليًا ينعقد كل عام في شبه جزيرة القرم، الذي يعقد هذا العام خلال الفترة ما بين 18-20 نيسان، لمناقشة القضايا الاقتصادية والأعمال التجارية، وينظم هذا اللقاء الاقتصادي ​حكومة​ القرم وصندوق منتدى يالطا الاقتصادي، بدعم من الإدارة الرئاسية الروسية.