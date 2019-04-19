القوات الإسرائيلية هدمت شقتين بمبنى عائد لعائلة فلسطيني متهم بقتل إسرائيلية

أعلن المتحدث بإسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "​القوات الإسرائيلية​ قامت بهدم شقتَين تابعتَين لعائلة المخرب عرفات ارفاعية، اللتين كانتا بحوزته في ​مدينة الخليل​". وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "ارفاعية قتل الفتاة الإسرائيلية أوري انسبخير في 7 شباط 2019، قرب أورشليم في ​القدس​"، مؤكّدًا أنّ "جيش الدفاع سيواصل العمل لإحباط النشاطات الإرهابية وللحفاظ على الأمن في المنطقة".

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