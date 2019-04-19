قادة الاحتجاجات بالسودان سيعلنون تشكيل "مجلس سيادي مدني" للحكم غدا

أعلن "تجمع المهنيين ​السودانيين​"، "أنّهم سيعلنون يوم غد الأحد، تشكيل "مجلس سيادي مدني"، يحلّ محل ​المجلس العسكري​ الّذي يحكم البلاد منذ الإطاحة بالرئيس ​عمر البشير​ الأسبوع الماضي. وأوضح التجمع في بيان، أنّه "سيتمّ الإعلان عن الأسماء المختارة لتولّي المجلس السيادي المدني الّذي سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة".

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