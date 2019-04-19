شركة صينية توقع عقدًا بقيمة 27 مليون دولار مع شركة عراقية

ذكرت وكالة "رويترز" أن شركة صينية أعلنت عن توقيعها عقدًا لأعمال الهندسة والمشتريات والبناء بقيمة 26.99 مليون دولار مع ​لوك أويل​ ميد-ايست المحدودة في ​العراق​.

وكان نائب مسؤول العلاقات الدولية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لي جون قد زار العراق منذ يومين والتقى رئيس وزراء ​إقليم كردستان​ العراق نيجرفان بارزاني في إربيل.

وذكر البيان الصادر عن اللقاء، أن "الجانبين أكدا على تعزيز العلاقات والتعاون والتنسيق في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية والبنية التحتية وتشغيل رؤوس الأموال والاستثمار والمجالات الأخرى، إلى جانب تسليط الضوء على مشروع الحزام والطريق للسيد رئيس جمهورية الصين الذي يمكن أن ينتفع منه في العراق وإقليم كردستان ودول المنطقة الأخرى والعالم".