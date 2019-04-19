الطاقة السعودية: سوق النفط ستتوازن جيدًا على الأرجح في 2019

أكّد مستشار وزير الطاقة السعودي إبراهيم المهنا، خلال قمة للنفط في ​باريس​، أنه يتوقع أن "تتوازن سوق ​النفط​ على نحو جيد هذا العام"، مشيرًا إلى "أننا شهدنا تطبيق قرار أوبك+، فمن المحتمل تمديد الخفض حتى نهاية العام بناء على أوضاع السوق".

وكانت مجموعة أوبك قد اتفقت العام الماضي على خفض الإنتاج في رد فعل جزئي على زيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي.

ويذكر أن المتفقين تعهدوا بخفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا، حيث سيكون نصيب أوبك من الخفض 800 ألف برميل يوميًا، في حين قالت ​روسيا​ إنها ستخفض إنتاجها بمقدار 228 ألف برميل اعتبارًا كانون الثاني الماضي.