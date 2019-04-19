سفير السعودية بالسودان: مساعداتنا للخرطوم ستصل خلال أيام

أكد سفير ​السعودية​ لدى ​السودان​، على بن حسن جعفر، أن المساعدات السعودية ستصل السودان خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن "لقاء الوفد السعودي ​الإمارات​ي رفيع المستوى برئيس ​المجلس العسكري​ الانتقالي ونائبه مؤخرا ب​القيادة​ العامة أكد مجددا استمرار السعودية وتأييدها لما ارتآه الشعب السوداني حول مستقبله، بجانب دعمنا للخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الانتقالي".

وأضاف أن "الوفد بحث العلاقات المتميزة بين السودان والمملكة والإمارات، ودعمه ومساندته ​حكومة​ وشعبا خلال هذه المرحلة التاريخية المهمة".