أكد سفير السعودية لدى السودان، على بن حسن جعفر، أن المساعدات السعودية ستصل السودان خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن "لقاء الوفد السعودي الإماراتي رفيع المستوى برئيس المجلس العسكري الانتقالي ونائبه مؤخرا بالقيادة العامة أكد مجددا استمرار السعودية وتأييدها لما ارتآه الشعب السوداني حول مستقبله، بجانب دعمنا للخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الانتقالي".
وأضاف أن "الوفد بحث العلاقات المتميزة بين السودان والمملكة والإمارات، ودعمه ومساندته حكومة وشعبا خلال هذه المرحلة التاريخية المهمة".
كانت هذه تفاصيل خبر سفير السعودية بالسودان: مساعداتنا للخرطوم ستصل خلال أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.