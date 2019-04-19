وزير الأمن الإيراني : تفكيك اكثر من 100 خلية إرهابية خلال العام الماضي

أعلن وزیر الأمن الإیراني، سيد محمود علوي، أنّ "في العام الإيراني الماضي (انتهى في 20 آذار 2019)، تمّ تفكيك 114 خلية تكفيرية و116 خلية مرتبطة بالمنافقين، وأربعة خلايا معادية لثورة، و380 عصابة لتهريب المخدرات، والقضاء على 188 خلية كانت تنوي تنفيذ عمليات تخريبية، وكان آخرها اعتقال أربعة إرهابيين في جنوب غرب البلاد وبحوزتهم 15 ألف رصاصة "كلاشينكوف".
وبيّن في كلمة القاها قبل خطبة صلاة الجمعة فی طهران، أنّ "أجهزة الأمن الإیرانية كشفت عن 290 عمیلًا للاستخبارات المركزیة الامیركیة في مختلف دول العالم"، لافتًا إلى أنّ "عملاء وكالة الإستخبارات المركزية الأميركية (CIA) قد تمّ الكشف عنهم واعتقالهم، ما أدّى إلى انهيار الاتصال بین هذه الاستخبارات ومصادرها، ما دفع بهم إلى تشكیل لجنة لدراسة هذا الفشل الذریع".
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