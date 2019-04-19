هيئة الإذاعة اليابانية: توجيه اتهام جديد لكارلوس غصن بخيانة الأمانة

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن "ممثلي الادعاء في ​طوكيو​ سيوجهون على الأرجح اتهامًا آخر بخيانة الأمانة للرئيس السابق لشركة نيسان موتور ​كارلوس غصن​ في موعد قريب، ربما يكون يوم الاثنين، عندما تنقضي فترة احتجازه الراهنة".

وكان قد ألقي القبض على غصن هذا الشهر وللمرة الرابعة للاشتباه في أنه حاول التربح على حساب نيسان بالاستيلاء على خمسة ملايين ​دولار​.

ويذكر أن غصن في انتظار محاكمته في اتهامات أخرى من بينها ارتكاب مخالفات مالية وخيانة الأمانة. وكان قد أخلي سبيله بكفالة قدرها تسعة ملايين دولار في مطلع آذار بعدما قضى 108 أيام في السجن.

كما أنه نفى كل الاتهامات المنسوبة إليه.