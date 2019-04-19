حقق كليب الفنان فريد غنام الجديد “بلكانة”، رقما قياسيا في عدد المشاهدات مقارنة مع باقي أعماله المطروحة في “يوتيوب”، إذ تجاوزت 5 مليون مشاهدة في ظرف أسبوع من طرحه.
وكانت أكثر أعمال غنام مشاهدة في تاريخه الفني على قناته في “يوتيوب هو كليب “نسا حكايتها”، الذي بلغ عدد مشاهداته 1.2 مليون مشاهدة، وقد طرحه السنة الماضية.
وخلق غنام الحدث في كليبه بالتخلي عن جدائل “الراستا”، التي عرف بها، وظهر لأول مرة منذ 15 سنة بـ “ستايل” راق للكثيرين.
وشارك في كليب غنام زوجته، المدونة رباب أزماني، التي أعلنت مغادرتها ميدان التدوين، على الرغم من تكوينها قاعدة متابعين مهمة.
كانت هذه تفاصيل خبر في أسبوع واحد.. كليب فريد غنام يصبح الأكثر مشاهدة في تاريخه الفني! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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