في أسبوع واحد.. كليب فريد غنام يصبح الأكثر مشاهدة في تاريخه الفني!

حقق كليب الفنان فريد غنام الجديد “بلكانة”، رقما قياسيا في عدد المشاهدات مقارنة مع باقي أعماله المطروحة في “يوتيوب”، إذ تجاوزت 5 مليون مشاهدة في ظرف أسبوع من طرحه.

وكانت أكثر أعمال غنام مشاهدة في تاريخه الفني على قناته في “يوتيوب هو كليب “نسا حكايتها”، الذي بلغ عدد مشاهداته 1.2 مليون مشاهدة، وقد طرحه السنة الماضية.

وخلق غنام الحدث في كليبه بالتخلي عن جدائل “الراستا”، التي عرف بها، وظهر لأول مرة منذ 15 سنة بـ “ستايل” راق للكثيرين.

وشارك في كليب غنام زوجته، المدونة رباب أزماني، التي أعلنت مغادرتها ميدان التدوين، على الرغم من تكوينها قاعدة متابعين مهمة.