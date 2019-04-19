آل الشيخ: ” البطولة العربية كانت ناجحة.. شباب العرب. يستحق أكثر”

أبدى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، سعادته بنجاح بطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب (البطولة العربية).

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أمس الخميس: الحمدالله بطولة ناجحة وهدفنا القادم أن نعمل المزيد.. شباب العرب يستحق الكثير”.

وتوج فريق النجم الساحلي التونسي بالبطولة العربية لكرة القدم، عقب فوزه المثير 2 / 1 على الهلال السعودي في الوقت القاتل أمس في المباراة النهائية للمسابقة، التي جرت على ملعب “هزاع بن زايد” بإمارة العين الإماراتية.

واتسمت المباراة بالإثارة والندية على مدار شوطيها، حيث ظلت نتيجتها معلقة حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن يحسم الفريق التونسي المواجهة لمصلحته في النهاية.