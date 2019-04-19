مسيرات ومبيت واعتصامات.. الأساتذة المتعاقدون يقومون بإنزال وطني لمدة 3 أيام

رغم تدخل السلطات، وتهديد الحكومة بعزل المضربين، أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، أمس الخميس، عن تنظيم إنزال وطني لمدة ثلاثة أيام في العاصمة الرباط، ابتداء من الاثنين المقبل.

وأفادت التنسيقية في بلاغ يتوفر “اليوم24” على نسخة منه، أن الإنزال الوطني قابل للتمديد مع أشكال نضالية موازية متمثلة في تنظيم مسيرات، واعتصامات، والمبيت أيضا.

وقبل الإنزال الوطني، تعتزم التنسيقية تنظيم جموع جهوية ومحلية غدا الجمعة وبعد غد السبت، مع تنظيم ندوة صحافية في الدار البيضاء، وسيتم التنقل وتدبير الإيواء يوم الأحد، من أجل الإنزال الوطني.

وكما نشرنا في خبر سابق، دعت التنسيقية من من الحكومة “تغليب مصلحة التلميذ والوطن لتفادي السنة البيضاء” وذلك بالحل العاجل للملف، مؤكدين استعدادهم لتعويض الحصص الدراسية لجميع التلاميذ حين يحل الملف نهائيا، بكل الوسائل، وإن اقتضى الحال العمل خارج المؤسسات التعليمية وأيام العطل، والعطلة الصيفية أيضا.

Advertisements

وشددت التنسيقية استنكارها، لما اعتبرته “الإجراءات التعسفية التي تواجه بها الوزارة والسلطات الوصية النضالات السلمية والحق في الإضراب المكفولين دستوريا”، معتبرين أن الأمر يتعلق بـ”التضييف على العمل النقابي من خلال إشعارات العزل، والاستفسارات، وتوقيف الأجور والاقتطاعات”.

وأكد المصدر ذاته، أن على وزارة التربية الوطنية القيام بتسوية فورية لجميع الملفات العالقة في قطاع التعليم قبل فوات الأوان، داعين من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد “تحمل المسؤولية في هذه المحطة التاريخية”.

وسيتم تشكيل لجان موازية وتجديد لجان سابقة حسب المصدر ذاته، وذلك لتحصين التنسيقية.