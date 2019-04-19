الرملة: مصرع طفل غرقا في بئر مياه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي الطفل محمد أنس أبو غانم (5 أعوام) من مدينة الرملة مصرعه غرقا في بئر مياه.
وفي التفاصيل، لقي الطفل مصرعه، منتصف الليلة الماضية، وهو من سكان حي الجواريش بالرملة، إثر تعرضه لحادث غرق في بئر مياه سقط داخله.
وسيتم تشييع جثمانه، اليوم الجمعة بعد صلاة الظهر، مباشرة من مسجد الخالد إلى مقبرة النبي صالح في الرملة، وتقبل التعازي في بيت العائلة الكائن في حي الجواريش.
وذكرت الشرطة أنها تلقت بلاغًا حول وصول رجل إلى مستشفى "كابلان" ومعه طفله المصاب من سكان الرملة، حيث تمّ إقرار وفاته في المكان، ومن التحقيقات الأولية "اشتبه أن الطفل أصيب جراء سقوطه في بئر في منطقة مفتوحة وباشر أفراد الشرطة التحقيق".
يذكر أن عطلة الربيع لطلاب المدارس العربية بدأت يوم الإثنين الماضي، وتمتد على مدار أكثر من أسبوعين ليعود الطلاب إلى مقاعد الدراسة مع بتاريخ 02.05.2019 وعليه يتوجب على الأهالي الانتباه جيدا لأولادهم، والأخذ بكافة وسائل الوقاية والحيطة والحذر حرصا على سلامة أطفالهم.
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