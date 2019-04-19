المجلس العسكري السوداني يعفي ثلاثة مسؤولين

الخليج 365/ بغداد
أعفى المجلس العسكري السوداني وكيل وزارة الإعلام العبيد أحمد مروح، ووكيل وزارة الموارد المائية، حسب النبي موسى محمد، والأمين العام للمجلس القومي للأدوية عباس محمد فحل من مناصبهم.
وقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، في بيان، إنه تم تكليف عبد الماجد هارون بتسيير مهام وكيل وزارة الإعلام والاتصالات، بحسب "روسيا اليوم".
وكان المجلس العسكري الانتقالي، قد أعفى أمس الخميس، وكيل وزارة الخارجية السفير بدرالدين عبدالله من منصبه.
أعفى المجلس العسكري السوداني وكيل وزارة الإعلام العبيد أحمد مروح، ووكيل وزارة الموارد المائية، حسب النبي موسى محمد، والأمين العام للمجلس القومي للأدوية عباس محمد فحل من مناصبهم.
وقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، في بيان، إنه تم تكليف عبد الماجد هارون بتسيير مهام وكيل وزارة الإعلام والاتصالات، بحسب "روسيا اليوم".
وكان المجلس العسكري الانتقالي، قد أعفى أمس الخميس، وكيل وزارة الخارجية السفير بدرالدين عبدالله من منصبه.
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