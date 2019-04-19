- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
تعد فرنسا من البلدان العلمانية، لكن ما زالت الديانة المسيحية الكاثوليكية من أكبر الديانات في فرنسا كما ما تزال الأعياد المسيحية تعامل كعطل رسمية وطنية.
وتوجد ثلاثة أسماء للكنائس باللغة الفرنسية، وسُميت ذلك نسبة لحجم مساحتها ولمنصب رجل الدين الذين يصلي بالمصليين.
l'Abbaye""
"لابي" يعني الدير مبنى للعبادة والتأمل، كما يتميز بوجود الرهبان أو الراهبات فيه ويكونوا معزولين نوعا ما عن الحياة المدنية.
والان بدأت تتقلص مباني الدير بفرنسا بسبب قلة انضمام الشباب والشابات لهم، واختلاف نمط الحياة عن السابق.
l' Église""
"لأكليز" تطلق هذه التسمية على معابد الديانة المسيحية الكاثوليكية ذات المساحة الصغيرة ويسمى رجل الدين الذي يصلي بالحاضرين فيها "القس" ويزورها قليل جداً من السائحين أو من غير الديانة المسيحية.
وعادة تكون هناك كنيسة أو اكثر في كل حي أو منطقة من المدن الفرنسية.
la cathédrale""
"لاكتدرال" لا يطلق هذا الاسم على اي معبد مسيحي، وانما على المعابد كبيرة المساحة ويكون امامها او الذي يصلي بالمصليين من كبار مراتب رجال الدين مثل القس او المطران والبابا.
ويتواجد مثل هكذا معبد في كل مدينة وقد تكون رمزاً من رموزها، كما يزورها السائحون وأهالي المدينة من غير المسيحية، للاطلاع على معالمها وتاريخها.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أنواع الكنائس في فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.