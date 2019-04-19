عبدالله بن زايد ونظيره الأمريكي يبحثان مكافحة الإرهاب والتطرف

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، وجون بولتون مستشار شؤون الأمن القومي في البيت الأبيض مكافحة الإرهاب والتطرف والعمل على استقرار المنطقة.

جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

كما تطرق الجانبان إلى العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها حل النزاع في اليمن والعمل على تعزيز استقرار وأمن المنطقة.

وتناولت مباحثات الشيخ عبدالله بن زايد مع المسؤولين الأمريكيين أوجه التعاون بين البلدين التي تهدف إلى تحقيق الازدهار وإشاعة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومختلف أرجاء العالم من خلال رؤية مشتركة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد أن الإمارات وأمريكا تربط بينهما علاقة صداقة وتحالف متينة، مؤكدا أن الشراكة الراسخة بين البلدين تقوم على أسس من القيم المشتركة والتطلع نحو بناء مستقبل يسوده مزيد من الاندماج والسلم والانسجام بين مجتمعات المنطقة.

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وأضاف أن الإمارات ترحب بالتعاون المستمر مع الولايات المتحدة في اليمن، لمجابهة الحوثيين المدعومين من إيران وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية الذي شن العديد من الهجمات على المواطنين والمصالح الأمريكية.

وأعرب الشيخ عبدالله بن زايد عن دعم الإمارات لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، مشددا على الحاجة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن.

كما نوه باتفاق إعادة نشر القوات في الحديدة باعتباره "خطوة بناءة"، مؤكدا التزام الإمارات بضمان وصول المساعدات الإنسانية لليمنيين.

وبلغت المساعدات الإنسانية التي قدمتها الإمارات لليمن خلال الفترة من أبريل/نيسان 2015 إلى ديسمبر/كانون الأول العام الماضي 5.41 مليار دولار أمريكي.

وأطلع الشيخ عبدالله بن زايد المسؤولين الأمريكيين على آخر المستجدات بشأن الإجراءات التي تقوم بها الإمارات في سبيل الالتزام بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وتطبيقها، بالإضافة إلى المبادرات التي تقوم بها الدولة منفردة وبالاشتراك مع أطراف أخرى لإيقاف التمويل عن الجماعات الإرهابية.

وبشأن العلاقات التجارية بين البلدين أشار الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى الفائض التجاري الأمريكي مع الإمارات في عام 2018 الذي بلغ 14.54 مليار دولار، والذي يعد رابع أكبر فائض تجاري للولايات المتحدة الأمريكية على مستوى العالم، منوها بالاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة التي تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات، والتي تتيح الكثير من فرص العمل للمواطنين الأمريكيين.