منظمة أمريكية تطلب التحقيق في احتجاز مسلحين لمهاجرين على حدود المكسيك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عدد من المهاجرين على الحدود الأمريكية المكسيكية

دعا اتحاد الحريات المدنية الأمريكية في نيو مكسيكو سلطات الولاية إلى التحقيق في أمر مجموعة صغيرة من المواطنين الأمريكيين المسلحين، تقوم باحتجاز المهاجرين بشكل غير مشروع لدى محاولتهم دخول الولايات المتحدة.



وتقول المجموعة، التي تطلق على نفسها اسم (الوطنيون الدستوريون المتحدون)، إنها تضم قدامى المحاربين بالأساس، وتقوم بدوريات على حدود الولايات المتحدة والمكسيك قرب منطقة "صنلاند بارك" في نيو مكسيكو منذ فبراير/شباط بحثا عن أي عابرين للحدود بشكل غير قانوني.

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وتنشر تلك المجموعة مقاطع فيديو يوميا تقريبا تظهر أفرادا يرتدون زيا مموها ويحملون أسلحة نصف آلية وهم يحتجزون مجموعات من المهاجرين كثير منهم أسر من أمريكا الوسطى تسعى للحصول على لجوء، وذلك لحين وصول دوريات الحدود الأمريكية لاعتقالهم.

وتقول المجموعة الصغيرة إنها تساعد الدوريات الحدودية على التصدي للزيادة في أعداد المهاجرين الذين لا يحملون وثائق، لكن منظمات حقوقية مثل اتحاد الحريات المدنية تقول إنها "منظمة فاشية" تعمل خارج إطار القانون.

وقال الاتحاد في رسالة إلى ميشيل لوجان جريشام حاكمة ولاية نيو مكسيكو والمدعي العام هيكتور بالديراس، الخميس: "لا يمكننا السماح لمسلحين عنصريين يعملون خارج إطار القانون بخطف واحتجاز أشخاص يسعون للجوء".. وأضاف: "ندعوكم للتحقيق فورا في هذه الأفعال غير القانونية المشينة".