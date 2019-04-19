انت الان تتابع موسكو: الزعيم الكوري الشمالي يزور روسيا نهاية أبريل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كيم جونج أون

من المقرر أن يزور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، روسيا، في نهاية شهر أبريل الجاري، حيث يلتقى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمرة الأولى. أصدر الكرملين الروسي، اليوم الخميس، بيانًا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، قال فيه إنه "بعد دعوة مقدمة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من المقرر أن يزور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، روسيا في النصف الثاني من شهر أبريل الجاري"، وفقا لما قالته صحيفة "الجارديان" البريطانية. ويأتي هذا الإعلان بعد أن قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت صاروخًا تكتيكيا جديدا يمتلك قوة تفجيرية كبيرة.

وأشارت "الجارديان" إلى أن الكرملين لم يوضح أي تفاصيل عن الموعد أو المكان المحددين لعقد القمة، إلا أن وسائل إعلام روسية وكورية جنوبية قالت إنه من المحتمل أن تكون في أقصى شرق روسيا. وقالت وزارة الخارجية إن ستيفن بيجون، مبعوث ترامب لكوريا الشمالية، كان أيضا في موسكو، وفي الوقت نفسه شوهد مسؤول كوري شمالي

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