«ويدودو» يُعلن فوزه في انتخابات الرئاسة الإندونيسية

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أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الخميس، فوزه في انتخابات الرئاسة، وقال، إن النتائج غير الرسمية أظهرت حصوله على 54 بالمئة من التصويت الشعبي في الانتخابات التي أجريت يوم الأربعاء. وخاض ويدودو الانتخابات برفقة رجل الدين معروف أمين الذي ترشح لمنصب نائب الرئيس في مواجهة منافسه الجنرال المتقاعد برابوو سوبيانتو الذي حصل على 45% من الأصوات وفقا "لفرز سريع" غير رسمي لعينة من الأصوات أجرته مؤسسات استطلاع خاصة، وقال برابوو، إن الانتخابات شهدت تزويرا في أنحاء البلاد. بحسب وكالة "رويترز".
وقال ويدودو خلال مؤتمر صحفي في جنوب جاكرتا "لا بد أن ننتظر لحين إعلان النتيجة الرسمية، لكن 12 مؤسسة استطلاع قدمت نتائج واضحة.. ونحن ننقل عنها أن قائمة جوكو-معروف حصلت على 54.5% من الأصوات بينما حصل برابوو على 45.5%".من جهته، أعلن برابوو أيضا فوزه بالانتخابات وقال إن استطلاعات أجرتها حملته تظهر حصوله
وقال ويدودو خلال مؤتمر صحفي في جنوب جاكرتا "لا بد أن ننتظر لحين إعلان النتيجة الرسمية، لكن 12 مؤسسة استطلاع قدمت نتائج واضحة.. ونحن ننقل عنها أن قائمة جوكو-معروف حصلت على 54.5% من الأصوات بينما حصل برابوو على 45.5%".
من جهته، أعلن برابوو أيضا فوزه بالانتخابات وقال إن استطلاعات أجرتها حملته تظهر حصوله على 62 بالمئة من الأصوات.
وأظهر موقع المفوضية العامة للانتخابات على الإنترنت حصوله على نحو 45% من الأصوات في وقت مبكر يوم الخميس استنادا إلى نتائج 808 مراكز من بين أكثر من 800 ألف مركز تصويت في أنحاء البلاد.
وأضاف قائلا للصحفيين بعد دقائق من إعلان ويدودو فوزه في الانتخابات "أعلنا (الفوز) لأن لدينا أدلة على تزوير واسع النطاق على مستوى القرى والأحياء والأحياء الفرعية في أنحاء إندونيسيا".
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